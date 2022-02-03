Adriano bombası

Transferin hareketli kulübü Antalyaspor, 7 maçtır galibiyet hasreti çektiği ligdeki kötü gidişatı düzeltmek için takviyeye devam ediyor. Daha önce Admir Mehmedi, Fernando Lucas Martins ve Alassane Ndao gibi önemli isimleri alan Akdeniz ekibi, 4. transferini de dünyaca tanınan yıldız bir futbolcuyla gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Akrepler, hücum hattına son takviyelerini yapmak için kesenin ağzını açtı. Kırmızı- beyazlılar, Brezilya ekibi Palmeiras'tan ayrılan Luiz Adriano'yla anlaştı.

TAM BİR KUPA KOLEKSİYONCUSU

Gomis, Costa ve Kalinic ile anlaşamayan Antalya ekibi, Adriano transferinde mutlu sona ulaştı. Kariyerinde Internacional, Shaktar Dontesk, Milan ve Spartak Moskova formalarını da giyen 34 yaşındaki yıldız golcü, 4 kez Brezilya Milli Takımı'nda da oynadı. Kariyerinde 491 maçta 194 gol kaydeden Adriano, geçen sezon Palmeiras'ta 37 maçta 5 gol ve 5 asist katkısı sağladı. Tam bir kupa koleksiyoncusu olan Brezilyalı santrfor, büyük çoğunluğu Ukrayna ekibi Shakhtar'da olmak üzere 22 kupa kaldırdı. Shakhtar'da 6 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

ŞAHİN'DEN TAKIMA UYARI

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında ter dökecek olan Antalyaspor, hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Güney ekibi yarı sahada çift kale taktik ağırlıklı maç oynadı. Teknik direktör Nuri Şahin, çift kalede oyuncularını sık sık uyarırken, yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi.

DOĞUKAN TAKIMA DÖNDÜ

Antalyaspor, kritik Beşiktaş karşılaşmasına 2 eksikle hazırlanırken, genç futbolcusu Doğukan Nelik'ten gelen müjdeli haberle sevindi. Sakatlığının ardından takıma dönen 21 yaşındaki savunmacı, çalışmalara başladı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy ise katılmadı.