Antalya’ya 90+2’de çelme!

Süper Lig'de Nuri Şahin ile başka bir çehreye bürünen Antalyaspor, geçen hafta Hakan Kutlu ile yolları ayıran Kasımpaşa'yı konuk etti. 3. dakikada Travnik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 24. dakikada Umut Bozok'un ceza alanında kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi. 30'da Poli'nin şutu dışarı gitti. 38'de Fredy'nin sağdan ortasına iyi yükselen Naldo, kafayla fileleri sarstı: 1-0.

MUKAIRU KAÇIRDI

53'te Mukairu'nun şutunda, kaleci Ertuğrul sol ayağıyla topu uzaklaştırdı. 63'te ceza Donk'un şutunu Boffin kornere gönderdi. 77'de Mukairu'nun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 81'de Naldo'nun uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasında önünde bulan Umut Bozok'un kafası auta gitti. 90+2'de Donk'un pasında topla buluşan Umut Bozok, Boffin'i avladı ve maç 1-1 bitti.

SON ANDA GELMESİ ÜZDÜ

Antalya'da Teknik Direktör Nuri Şahin'in yardımcısı Alfons Groenendijk, "Maçın hakimi bizdik. Yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Kazanmayı hak etmiştik ancak 2. golü bulamadık. Son anlarda gelen gol bizi üzdü. Sahadan 3 puanla ayrılmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

BERABERLİK MAALESEF BİZE YETMEDİ

Kasımpaşa'da takımın başında geçici süreyle görev yapan Sami Uğurlu, bir an evvel maçları kazanmaları gerektiğini söyledi. Öçal, "Buraya 3 puan için gelmiştik. Bulunduğumuz konum itibarıyla acilen puanlara ihtiyacımız bulunuyor. Beraberlik maalesef bize yetmedi" şeklinde konuştu.