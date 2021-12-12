Antalya'dan çıkış yok!

Son haftalarda sahasında rakiplerine şans tanımayan Fraport TAV Antalyaspor'un son kurbanı Trabzonspor oldu. Nuri Şahin'in takımın başına geçmesinin ardından orta sıralara yükselen Güney temsilcisi, Süper Lig'de kimsenin yapamadığını yaptı. 16. haftaya kadar yenilgi yüzü görmeyen lider bordo-mavililere ilk mağlubiyetini tattıran kırmızı- beyazlılar, taraftarı önünde de 3'te 3 yaptı. Sahasında bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandıran Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor, Hatay ve Beşiktaş ile Süper Lig'de iç sahada en çok gol atan takımlar arasında yer alıyor.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Antalya, maçın ardından resmi hesabından galibiyeti şu sözlerle kutladı: "Yenilmemiş takım yoktur. Antalya deplasmanına çıkmamış takım vardır!" Kırmızı-beyazlıların paylaşımı gecenin en çok konuşulanları arasına girerken, Antalyaspor'un dün gece ilk golünü atan Fredy de öne çıkan isimlerden oldu. Ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran tecrübeli futbolcu, geride kalan 16 maç sonunda Güney temsilcisinin en skorer ismi olmayı başardı. Yıldız oyuncu, gollerin yanı sıra yaptığı 1 asistle de hücuma katkı sağladı.