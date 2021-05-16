Yanal’ın aklı kupa finalinde

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor maçının yaptığı açıklamada hedeflerinin Antalyaspor’a tarihindeki ilk kupayı kazandıkmak olduğunu söyledi. Yanal, “Antalyaspor’a ilk kupasını kazandırmak tarihi bir başarı olacak. Bu konuda camia olarak birlik olup Antalya’ya bir ilki yaşatmak istiyoruz” ifadesini kullandı
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor maçının yaptığı açıklamada hedeflerinin Antalyaspor'a tarihindeki ilk kupayı kazandıkmak olduğunu söyledi. Yanal, "Antalyaspor'a ilk kupasını kazandırmak tarihi bir başarı olacak. Bu konuda camia olarak birlik olup Antalya'ya bir ilki yaşatmak istiyoruz" ifadesini kullandı