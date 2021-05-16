Haberler Antalyaspor Yanal’ın aklı kupa finalinde

Yanal’ın aklı kupa finalinde

Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçının yaptığı açıklamada hedeflerinin Antalyaspor’a tarihindeki ilk kupayı kazandıkmak olduğunu söyledi. Yanal, “Antalyaspor’a ilk kupasını kazandırmak tarihi bir başarı olacak. Bu konuda camia olarak birlik olup Antalya’ya bir ilki yaşatmak istiyoruz” ifadesini kullandı

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Yanal’ın aklı kupa finalinde
Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçının yaptığı açıklamada hedeflerinin Antalyaspor'a tarihindeki ilk kupayı kazandıkmak olduğunu söyledi. Yanal, "Antalyaspor'a ilk kupasını kazandırmak tarihi bir başarı olacak. Bu konuda camia olarak birlik olup Antalya'ya bir ilki yaşatmak istiyoruz" ifadesini kullandı
SON DAKİKA