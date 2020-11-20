Antalyaspor teknik direktör Ersun Yanal ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Kırmızı-beyazlı kulübün 3,5 yıllığına anlaştığı teknik direktör Ersun Yanal için Antalya Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

İŞTE YANAL'IN AÇIKLAMALARI:

Teknik direktör Ersun Yanal, Türkiye'deki kulüplerin borç içerisinde olduğunu, bu borcu yönetebilecek kabiliyetlerinin olmadığını söyledi.

Kulüplerin artık başka bir yöne evrilmeleri gerektiğini belirten Yanal, Antalyaspor'un bu süreçte kendi markasını Öztürk ailesinin markasıyla birleştirdiğini, doğru adımlar attığını kaydetti.

Kendilerine düşenin ise bu marka için doğru planlama ve program yapabilmek olduğunu anlatan Yanal, "Genç oyuncu yetiştirmek adına çaba sarf etmeye ve bunun sürdürülebilir, kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Antalya'nın büyük organizasyon yapma becerisini Antalyaspor markası altında birleştirdiğimizde dünyayla çok rahatlıkla entegre olmuş bir kulüp yaratabiliriz. Bunun için derin nefes almaya gerek var. Süreci doğru yönetmeye ve skorlarla barışık yürümeye gerek var. Bu hedeflerde başarılı olacağımıza inandığımız için burada buluştuk." ifadelerini kullandı.

"İLHAM KAYNAĞI OLMAK İSTİYORUZ"

Kariyerinde genç oyuncuları kazanmaya büyük önem verdiğini vurgulayan Yanal, şöyle konuştu:

"Ligde kalıcı bir sıralama içerisinde olabilecek, bu sıralamada her yıl daha üst sıralara tırmanabilecek ve Avrupa'da oynayabilecek bir Antalyaspor oluşturmak en büyük hedefimiz. Antalyaspor'un kalıcı bir şekilde her yıl zirveyi zorlayabilecek, Avrupa kupalarına gidebilecek, birçok kulübün de ilham alabileceği örnek bir yapıya sahip olmasını istiyoruz. Altyapıdan iyi oyuncuları çıkartmak, doğru transferler yapmak bu başarıyı getirecektir. Kulübün de avantajlarını kullanarak 1,5 yıl içerisinde 'Artık biz burada oynuyoruz' deme güvenini hissettirebileceğimiz bir ortam yaratacağımızı düşünüyorum."

Yanal, 3,5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra stadı inceleyerek bilgi aldı.