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21 Ağustos 2020, Cuma
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’a 3 daha

Antalyaspor’a 3 transfer daha

'i kadrosuna katan 'da , çalışmaları hakkında bilgi verdi.

'i kadrosuna katan 'da , çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tuna, "2 ya da 3 futbolcu daha alabiliriz. Başkanımızın hedeflediği Antalyaspor yolunda fikir birliği oluştu. Transfer planlamamız da yıldız oyuncudan ziyade stoper, kanat ve forvet üzerine devam ediyor" dedi.
  1. 21.8.2020
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