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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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'da futbolcular ve teknik ekibe ödül!

Antalyaspor'da futbolcular ve teknik ekibe ödül!

ekiplerinden 'da yönetim, 'la 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası sezonu rekorlarla noktalayan takımı ve teknik ekibi ödüllendirdi.

yönetimi, sezonu rekorlarla kapatan futbolcular ile teknik ekibi ödüllendirdi.

'de 11 maç üst üste mağlup olmayan ve deplasmanda da üst üste 8 karşılaşmada yenilmeyip kulüp rekoru kıran Fraport TAV Antalyaspor, 'ı konuk ettikleri ve 2-2 berabere biten 34 haftalık sezonun son mücadelesi sonrası, kulüp yönetimi tarafından ödüllendirildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Stadı'nda oynanan Galatasaray karşılaşmasından sonra soyunma odasında, kulüp tarihine geçen teknik ekip ve futbolculara, isimlerine özel yaptırılan ödülleri dağıttı.

  1. 25.07.2020
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