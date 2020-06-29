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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Antalya kalesi

Antalya kalesi

1-0 geriye düştüğü Gaziantep deplasmanında 10 kişi kalmasına rağmen yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

'de 'un bileği bükülmüyor. 29. hafta mücadelesinde Gaziantep deplasmınana çıkan kırmızı- beyazlılar, 10 kişi kaldıkları maçtan 1-0 geriye düşmelerine rağmen puan çıkarmayı başardılar: 1-1. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 58. dakikasında Oğuz Ceylan'ın pasını Kayode gole çevirdi: 1-0. Antalyaspor, Hakan Özmert'in ikinci sarıdan kızarmasıyla 66'da 10 kişi kaldı. 88. dakikada Jahovic'in penaltısıyla 37 puana yükselen temsilcisi, ligdeki yenilmezlik serisini de 11 maça çıkarmış oldu. 7 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise 35 puana ulaştı.
  1. 29.6.2020
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