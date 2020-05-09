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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Charles için seferberlik

Charles için seferberlik

, tedavisi için gittiği ülkesinden dönemeyen 'i 'ya getirmek için çalışma başlattı.

, tedavisi için gittiği ülkesinden dönemeyen 'i 'ya getirmek için çalışma başlattı. Basın sözcüsü Murat Süğlün, Charles'in 14 gün karantinada kalacağını hatırlattı. Öte yandan takıma uygulanan koronavirüs testleri negatif çıktı.

  1. 9.5.2020
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