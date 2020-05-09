Charles için seferberlik

Antalyaspor, tedavisi için gittiği ülkesinden dönemeyen Brezilyalı Charles'i Antalya'ya getirmek için çalışma başlattı. Basın sözcüsü Murat Süğlün, Charles'in 14 gün karantinada kalacağını hatırlattı. Öte yandan takıma uygulanan koronavirüs testleri negatif çıktı.