Antalyaspor'un başarılı savunmacısı Chico, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, yaptığı konuşmada transfer itirafında bulunurken, kararını da duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Brezilyalı Chico, Brezilya basını esportese görüntülü bağlanarak röportaj verdi.
Teknik Direktör Adilson Batista'nın görev aldığı dönemde bir görüşme olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Cruzeiro'nun ilgisinin olması benim için onurdur. Harika bir kulüp. Tarihini, hayranlarını, ulusal ve uluslararası varlığını biliyorum. Ancak Batista görevden ayrıldı. Sözleşmem Mayıs ayında sona eriyor, Antalyaspor'da bir yıl daha kalmayı ve sonra Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum" dedi.
"BİR YIL DAHA TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYORUM"
Yapılan görüşmeye ilgili konuşan Chico, "Adilson'la konuştum, Ocimar'la konuştum ama yaşanan pandemi durumu sebebiyle görüşmeler biraz soğudu. Fakat bir yıl daha Türkiye'de kalmak istiyorum" dedi.
- 28.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Antalyasporlu Chico transferi açıkladı! Cruzeiro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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