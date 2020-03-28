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28 Mart 2020, Cumartesi
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Antalyasporlu transferi açıkladı! ...

Antalyasporlu Chico transferi açıkladı! Cruzeiro...

'un başarılı savunmacısı , ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, yaptığı konuşmada itirafında bulunurken, kararını da duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden 'un başarılı savunma oyuncusu Brezilyalı , Brezilya basını esportese görüntülü bağlanarak röportaj verdi.

Teknik Direktör Adilson Batista'nın görev aldığı dönemde bir görüşme olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Cruzeiro'nun ilgisinin olması benim için onurdur. Harika bir kulüp. Tarihini, hayranlarını, ulusal ve uluslararası varlığını biliyorum. Ancak Batista görevden ayrıldı. Sözleşmem Mayıs ayında sona eriyor, Antalyaspor'da bir yıl daha kalmayı ve sonra Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum" dedi.

"BİR YIL DAHA TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYORUM"

Yapılan görüşmeye ilgili konuşan Chico, "Adilson'la konuştum, Ocimar'la konuştum ama yaşanan pandemi durumu sebebiyle görüşmeler biraz soğudu. Fakat bir yıl daha Türkiye'de kalmak istiyorum" dedi.

  1. 28.03.2020
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