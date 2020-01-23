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23 Ocak 2020, Perşembe
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bombası!

Jahovic bombası!

, Kudryashov, ve transferlerinden sonra Y.Malatya’nın golcüsü ’le de el sıkıştı. Podolski de bugün imzalıyor.

Ligde 11 maçtır kazanamayan , transferde bombaları üst üste patlatıyor. Daha önce Kudryashov, ve 'ü kadrosuna katan, dünyaca ünlü Alman golcü Podolski'yle bugün imza atması beklenen kırmızıbeyazlılar, A Spor'un haberine göre; Y.Malatya'nın golcüsü 'le de anlaştı. Yeni teknik direktör 'yla 'de birlikte çalışan 32 yaşındaki Makedon santrfor, bu sezon 23 maçta 14 gol, 1 asist yaptı. Öte yandan ekibinde, kadroda düşünülmeyen Aatif ve Diego'dan kendilerine kulüp bulması istendi.

  1. 23.1.2020
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