Jahovic bombası!
Antalya, Kudryashov, Veysel Sarı ve Sinan Gümüş transferlerinden sonra Y.Malatya’nın golcüsü Jahovic’le de el sıkıştı. Podolski de bugün imzalıyor.
Ligde 11 maçtır kazanamayan Antalyaspor, transferde bombaları üst üste patlatıyor. Daha önce Kudryashov, Veysel Sarı ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna katan, dünyaca ünlü Alman golcü Podolski'yle bugün imza atması beklenen kırmızıbeyazlılar, A Spor'un haberine göre; Y.Malatya'nın golcüsü Jahovic'le de anlaştı. Yeni teknik direktör Tamer Tuna'yla Göztepe'de birlikte çalışan 32 yaşındaki Makedon santrfor, bu sezon 23 maçta 14 gol, 1 asist yaptı. Öte yandan Akdeniz ekibinde, kadroda düşünülmeyen Aatif ve Diego'dan kendilerine kulüp bulması istendi.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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