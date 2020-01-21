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21 Ocak 2020, Salı
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'da!

Ersan Adem Gülüm Antalyaspor'da!

Devre arası döneminin flaş ekiplerinden , 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen 'ü kadrosuna kattı.

Devre arası döneminde ve gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan , bir ismi daha renklerine bağladı.

Kırmız-beyazlı kulüp, son olarak 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen milli stoper 'ü ile anlaşmaya vardı.

  1. 21.01.2020
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