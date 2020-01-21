Devre arası transfer döneminin flaş ekiplerinden Antalyaspor, Avustralya 1. Lig ekiplerinden Western United'da forma giyen Ersan Adem Gülüm'ü kadrosuna kattı.
Devre arası transfer döneminde Lukas Podolski ve Sinan Gümüş gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Antalyaspor, bir ismi daha renklerine bağladı.
Kırmız-beyazlı kulüp, son olarak Avustralya 1. Lig ekiplerinden Western United'da forma giyen milli stoper Ersan Adem Gülüm'ü ile anlaşmaya vardı.
- 21.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Ersan Adem Gülüm Antalyaspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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