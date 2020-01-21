Ersan Adem Gülüm Antalyaspor'da!

Devre arası transfer döneminde Lukas Podolski ve Sinan Gümüş gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Antalyaspor, bir ismi daha renklerine bağladı.

Kırmız-beyazlı kulüp, son olarak Avustralya 1. Lig ekiplerinden Western United'da forma giyen milli stoper Ersan Adem Gülüm'ü ile anlaşmaya vardı.