Antalyaspor'da Lukas Podolski coşkusu
Antalyaspor'un anlaştığı, G.Saray'ın eski yıldız golcüsü Podolski, dün Antalya'ya geldi. Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımında oynayan Alman golcü, Göztepe maçını da statta, bir diğer yeni transfer G.Saraylı eski golcü Sinan Gümüş'le birlikte izledi.
Antalyaspor'un anlaştığı, G.Saray'ın eski yıldız golcüsü Podolski, dün Antalya'ya geldi. Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımında oynayan Alman golcü, Göztepe maçını da statta, bir diğer yeni transfer G.Saraylı eski golcü Sinan Gümüş'le birlikte izledi. 34 yaşındaki tecrübeli santrforla bugün düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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