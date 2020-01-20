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20 Ocak 2020, Pazartesi
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'da coşkusu

Antalyaspor'da Lukas Podolski coşkusu

'un anlaştığı, G.Saray'ın eski yıldız golcüsü Podolski, dün 'ya geldi. Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı, 'nın takımında oynayan Alman golcü, maçını da statta, bir diğer yeni G.Saraylı eski golcü 'le birlikte izledi.

'un anlaştığı, G.Saray'ın eski yıldız golcüsü Podolski, dün 'ya geldi. Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı, 'nın takımında oynayan Alman golcü, maçını da statta, bir diğer yeni G.Saraylı eski golcü 'le birlikte izledi. 34 yaşındaki tecrübeli santrforla bugün düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

  1. 20.1.2020
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