Antalyaspor-Göztepe | CANLI
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Lukas Podolski'yi şehre getirerek büyük sükse yaratan Antalyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi Akdeniz ekibi, 14 puanla 16. sırada yer alırken konuk ekip Göztepe ise 23 puanla 10. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Antalyaspor, Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçına Göztepe karşısında çıkıyor. Akdeniz temsilcisi gece yarısı Alman futbolcu Lukas Podolski'yi şehre getirerek dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz günlerde de Galatasaray'ın bir diğer eski futbolcusu Sinan Gümüş'le anlaşma sağlamıştı.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Diego, Doğukan, Charles, Gustavo, Kudryashov, Chico, Amilton, Celustka, Hakan, Chahechouhe
Göztepe: Beto, Murat, Schwechlen, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
- Süper Lig tarihinde Göztepe'yi konuk ettiği dört maçın üçünü kazanan Antalyaspor (1M), bu galibiyetleri gol yemediği karşılaşmalarda aldı.
- Antalyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçında üç galibiyet alan Göztepe (2M), daha önceki dört karşılaşmada rakibini mağlup edememişti (1B 3M).
- Ligde 10 maçtır galibiyete hasret olan Antalyaspor (3B 7M), Süper Lig'den düştüğü 2013/14 sezonundan (14 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.
- Süper Lig'de çıktığı son iki deplasmandan yenilgiyle ayrılan Göztepe, daha önceki dokuz dış saha karşılaşmasında aynı sayıda mağlubiyet almıştı (4G 3B).
- Göztepe, 1981/82'den (1-0 vs Diyarbakırspor) bu yana Süper Lig'de sezonun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kazanamıyor (2B 3M).
- Bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında en az isabetli şut çeken (19) ve en düşük gol beklentisi yakalayan (5.89 xG) takım Göztepe.
- Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası içinden en az gol atan iki takım Antalyaspor ve Göztepe (12'şer).
- Antalyaspor'un bu sezon iç sahada attığı 10 gol dokuz farklı oyuncudan gelirken; rakip filelere iki gol gönderen tek isim Gustavo Blanco.
- Göztepe forması giyen Serdar Gürler'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı dört takımdan biri Antalyaspor (4; Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Karabükspor ile birlikte).
- Serdar Gürler, Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son beş golün dördüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).
- 19.01.2020
- Güncelleme: 19.01.2020 13:26
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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