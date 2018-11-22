Ali Şafak Öztürk: "Erzurumspor maçı ile galibiyetlere başlayacağız"
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    : "Erzurumspor maçı ile galibiyetlere başlayacağız"

    Ali Şafak Öztürk: "Erzurumspor maçı ile galibiyetlere başlayacağız"

    Kulübü Başkanı , Akhisarspor karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, Erzurumspor maçı ile yeniden galibiyetlere başlayacaklarını söyledi.

    Spor Toto 'in 13. haftasında cumartesi günü saat 13.30'da ile karşılaşacak 'da Başkan açıklamalarda bulundu.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının çok zor geçeceğini dile getiren Öztürk, "Erzurum maçı bizim için önemli. Geçen hafta evimizde istemediğimiz bir yenilgi oldu. Erzurumspor maçıyla tekrar galibiyetlere başlayacağız. Bunu bekliyoruz" şeklinde konuştu.
    Öztürk,icra konusunun geri çekildiğini aktararak, artık gündemlerinde olmadığını kaydetti.

    1. 22.11.2018 11:45
    2. Güncelleme: 22.11.2018 11:49
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