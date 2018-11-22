Ali Şafak Öztürk: "Erzurumspor maçı ile galibiyetlere başlayacağız"
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Akhisarspor karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, Erzurumspor maçı ile yeniden galibiyetlere başlayacaklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü saat 13.30'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da Başkan Ali Şafak Öztürk açıklamalarda bulundu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının çok zor geçeceğini dile getiren Öztürk, "Erzurum maçı bizim için önemli. Geçen hafta evimizde istemediğimiz bir yenilgi oldu. Erzurumspor maçıyla tekrar galibiyetlere başlayacağız. Bunu bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Öztürk,icra konusunun geri çekildiğini aktararak, artık gündemlerinde olmadığını kaydetti.
- 22.11.2018 11:45
- Güncelleme: 22.11.2018 11:49
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Toplam 1
Yorum
taraftar Bence Konyaspor bu maça gitmemeli.Maçın hakemi daha önce gs de basketbol oynamış Hüseyin Göçek. Vatandaslar herşeyi biliyor
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Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Toplam 1
Yorum
serhat GENÇ Başın sağolsun Gökhan kardeşim, allah sabırla versin
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Linnes'e zam yolda!
Toplam 1
Yorum
SALİH LİNNES'E YAKIŞIR.
Ali Şafak Öztürk: "Erzurumspor maçı ile galibiyetlere başlayacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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