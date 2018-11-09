"Ligde bu sezon zayıf takım yok" – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    "Ligde bu sezon zayıf takım yok"

    "Ligde bu sezon zayıf takım yok"

    'un sağ bek oyuncusu , 'in bu sezon çok zorlu geçtiğini belirterek, ligde çok zayıf ve çok güçlü takımların olmadığını bildirdi.

    'un sağ bek oyuncusu , 'in bu sezon çok zorlu geçtiğini belirterek, ligde çok zayıf ve çok güçlü takımların olmadığını bildirdi.

    Aachen takımı altyapısında futbola başladıktan sonra , Alemannia Aachen, Düsseldorf II, Osnabrück formalarını giyen 24 yaşındaki Nazım Sangare, 2017-2018 sezonu öncesinde oldukça düşük bir bedelle olduğu Antalyaspor'da oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazandı.

    Bu sezon Süper Lig'de topladığı 20 puanla 3. sırada bulunan ekibinin başarısında pay sahibi olan kırmızı-beyazlı futbolcu, Gineli babası nedeniyle Gine A Milli Takımı'ndan aldığı teklifi, A 'nda oynamak için kabul etmedi.

    Futbolu tercih etti
    Nazım Sangare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk anne ve Gineli babanın çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldiğini belirterek, 15 yaşındayken profesyonel bir takımın altyapısına girdiğini söyledi.

    Çocukluğunda profesyonel bir futbolcu olmayı hedeflediğini belirten Sangare, "Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmedim. Altı ay bir ana okulunda çalıştım. Bir yandan çalışırken bir yandan da antrenmanlara gidiyordum. Ancak ikisi bir arada yürümeyeceği için kreşi bıraktım ve futbola devam ettim." diye konuştu.

    Sangare, 19-20 yaşlarındayken A takıma çağrıldığını ve teknik direktörünün de kendisini severek takıma katmasıyla futbolcu olmaya karar verdiğini anlatarak, farklı takımlarda oynadıktan sonra transfer olduğu Antalyaspor'da mutlu olduğunu kaydetti.

    VAR EŞİT ŞANS VERİYOR
    Spor Toto Süper Lig'de bu sezon takımların birbirini yenebildiğini aktaran kırmızı-beyazlı futbolcu, "Ligde bu sezon çok zayıf takım yok ama çok güçlü takım da yok. Her şey dengeli." şeklinde konuştu.

    Sangare, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından oldukça memnun olduğunu ve sistemin iyi çalıştığını söyledi.

    "VAR sistemi sayesinde bütün takımlara eşit şans veriliyor." ifadesini kullanan Sangare, eskiden büyük takımlara daha kolay penaltı verildiğini öne sürdü.

    SANGARE'NİN MİLLİ TAKIM HAYALİ
    Antalyaspor'un bu sezon iyi mücadelede ettiğini ve çok koştuğunu vurgulayan Nazım Sangare, "Bu sene kulüp çok fazla transfer yapmadı. Kadro neredeyse geçen seneki gibi kaldı. geldikten sonra yavaş yavaş bir aile olmaya başlamıştık. Şimdi, bizi tam bir aile gibi yaptı. O yüzden çok şükür ligde iyi gidiyoruz." dedi.

    Başarılı oyuncu, şu ana kadar ki performansından tam memnun olmadığını, daha iyi oynayabildiğini göstermesi gerektiğini dile getirdi. Sangare, daha çok defansa konsantre olduğunu, sağ açıkta oynayan Doğukan'a biraz daha fazla yardım etmesi gerektiğini bildiğini de vurguladı.

    Nazım Sangare, Gine A Milli Futbol takımında oynaması için gelen teklifi kabul etmediğini, Türkiye'den teklif beklediğini anlatarak, "Kendime bakıyorum, mücadele ediyorum. İnşallah bir gün çağrılacağım." yorumunu yaptı.

    1. 9.11.2018 11:23
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