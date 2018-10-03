Antalyaspor kombinelerde yüzde 20 indirim yaptı
Antalyaspor'un 6 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacağı Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı.
Antalyaspor kombine bilet fiyatlarına yüzde 20 indirim yaptı.
Antalyaspor'un 6 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacağı Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı. Galatasaray maçı biletleri ve indirimli kombine biletleri, aynı anda yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Maç biletleri VIP 200 TL, batı tribün 150 TL, doğu tribün 100 TL, kale arkaları 75 TL ve misafir tribünü de 97,50 TL'den satılacak.
KOMBİNE BİLET FİYATLARI:
VIP: 1.400 TL
Batı Üst A-F Blok: 260 TL
Batı Üst B-E Blok: 280 TL
Batı Üst C-D Blok: 320 TL
Batı Alt A-G Blok: 440 TL
Batı Alt B-F Blok: 480 TL
Batı Alt C-E Blok: 520 TL
Batı Alt D Blok: 560 TL
Doğu Üst A-G Blok: 180 TL
Doğu Üst B-F Blok: 200 TL
Doğu Üst C-E Blok: 220 TL
Doğu Üst D Blok: 240 TL
Doğu Alt A-G Blok: 260 TL
Doğu Alt B-F Blok: 280 TL
Doğu Alt C-E Blok: 300 TL
Doğu Alt D Blok: 320 TL
Kuzey Üst Tribün: 160 TL
Kuzey Alt Tribün: 120 TL
Güney Üst Tribün: 160 TL
Güney Alt Tribün: 120 TL
- 3.10.2018 16:42
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Beşiktaş, Güneş yönetiminde Avrupa'da rakiplerini zorluyor
Toplam 3
Yorum
kartal TEK O şimdi umut bulut ne alaka, orda penaltı yok kırmızı yok. hadi frikik ve sarı verdi diyelim ne değişir. boş boş ağlamayın. ağlaklar...
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Malmö - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
Inatçi hoca Aksama Vida'nin yerine Roco oynayacakmis. Yahu bu Roco bizim Genç Fatih'den çok mu iyi ? Gençtiroynat, ülkeye ve klübe bir yetenek kazandir!
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Abdurrahim Albayrak: "Emre’ye içim yandı"
Toplam 1
Yorum
bizde üzüldük emre ye çok geçmiş olsun ama üzülme abdülrahim bey oyun kuruculukta belhanda nın yarısı etmeyen emre yi getirmek için forvet almadınız yazık
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