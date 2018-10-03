Antalyaspor'un 6 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacağı Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    kombinelerde yüzde 20 indirim yaptı

    Antalyaspor kombinelerde yüzde 20 indirim yaptı

    'un 6 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da 'nda karşılaşacağı maçı bilet fiyatları açıklandı.

    kombine bilet fiyatlarına yüzde 20 indirim yaptı.

    Antalyaspor'un 6 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da 'nda karşılaşacağı maçı bilet fiyatları açıklandı. Galatasaray maçı biletleri ve indirimli kombine biletleri, aynı anda yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Maç biletleri VIP 200 , batı tribün 150 TL, doğu tribün 100 TL, kale arkaları 75 TL ve misafir tribünü de 97,50 TL'den satılacak.

    KOMBİNE BİLET FİYATLARI:
    VIP: 1.400 TL
    A-F Blok: 260 TL
    Batı Üst B-E Blok: 280 TL
    Batı Üst C-D Blok: 320 TL
    A-G Blok: 440 TL
    Batı Alt Blok: 480 TL
    Batı Alt C-E Blok: 520 TL
    Batı Alt D Blok: 560 TL
    A-G Blok: 180 TL
    Doğu Üst B-F Blok: 200 TL
    Doğu Üst C-E Blok: 220 TL
    Doğu Üst D Blok: 240 TL
    A-G Blok: 260 TL
    Doğu Alt B-F Blok: 280 TL
    Doğu Alt C-E Blok: 300 TL
    Doğu Alt D Blok: 320 TL
    Kuzey : 160 TL
    Kuzey Alt Tribün: 120 TL
    Güney Üst Tribün: 160 TL
    Güney Alt Tribün: 120 TL

    1. 3.10.2018 16:42
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