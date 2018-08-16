Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında, ligin ikinci haftasında zor bir rakiple oynayacaklarını söyledi.

Geçen yılki kadroda ilk 11'de oynayan 4 futbolcudan mahrum olduklarını, henüz transfer yapamadıklarını belirten Korkmaz, geçmişteki yanlış transferlerin kulübü zor duruma soktuğunu vurguladı.

Başkan ve yöneticilerin mali sıkıntıları çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Korkmaz, Antalya'daki iş adamlarının, kulübü seven Antalyalıların, herkesin bu işe el atması gerektiğini kaydetti.

Bu göreve gelirken taşın altına ellerini değil, yürek ve bedenlerini koyduklarını dile getiren Korkmaz, "Oyuncularla beraber bunu yapıyoruz. Bütün Antalya'yı sevenler de bu şekilde davranmalı. Bu durum devam ettiği sürece çok zor günler yaşarız. Dışarıdaki olumsuz etkenler devam eder, bu takımın içine yansıtılırsa işimiz daha zor. Bu durum da yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bu sıkıntılı dönemi, zor süreci hep beraber aşmalıyız." diye konuştu.

"HERKESİN TAŞIN ALTINA YÜREĞİNİ, BEDENİNİ KOYMASI GEREKİYOR"

Takımın sezon öncesi güzel bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran Korkmaz, ekonomik problemlere rağmen oyuncu grubunun gerçek profesyonel gibi davrandığını söyledi.

Fedakarca, özverili şekilde ellerinden geldiği kadar maça odaklandıklarını, en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Korkmaz, "Bu takımın en büyük avantajı birbirini seven, birbirine saygı gösteren güçlü bir bağı olan bir takım olması. Bunu daha da kuvvetlendirerek bu zor süreci geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcularla sahaya çıktıklarını anlatan Korkmaz, onlardan memnun olduğunu ancak bu oyuncuların ağır yükü kaldıramayabileceğini ve zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Yeni transferler Aly Cissokho ve Serdar Özkan'ın lisans sorununun çözülemediğine değinen Korkmaz, "Oyuncular da oynamak istiyor. Cissokho çok ahlaklı biri. İşini de çok doğru yapıyor. Takıma uygun bir oyuncu. Oynamak isteyen bir oyuncunun lisansı çıkmadığı zaman psikolojik anlamda düşüş olacak. Böyle giderse işimiz her geçen gün zorlaşacak. Fikstürümüz ilk 5 hafta çok zor. Paniklemeden, sakin ve sabırlı kalarak, doğru transferler yaparak bu işin üstesinden gelebiliriz. Bu yıl Antalyaspor için geçen seneden daha zor. Bu seneyi atlatırsak Antalyaspor'un önünün daha da açılacağına inanıyorum. Herkesin taşın altına sadece elini değil yüreğini, bedenini koyması gerekiyor. Antalya şehri ayaklanmalı." şeklinde konuştu.

Olcan Adın'ın transfer edileceği yönündeki haberlerle ilgili soruya Korkmaz, "Önce lisans sorununu çözmemiz lazım. Yönetimden 6 transfer istedim ancak o transferlerin hiçbiri yapılmadı. Yöneticilerimiz çalışıyor ama bazı sıkıntılar var. Takip ettiğimiz oyuncularda, menajerlerinde ya da kulüplerinde sıkıntı oldu. Takıma çok faydalı olacak oyuncuları kaçırdık. Kadroda direkt oynayabilecek 2-3 oyuncu olmazsa olmaz. " cevabını verdi.

VAR ELEŞTİRİSİ

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının dünyada doğru kullanıldığını ancak Türkiye'de bu sistemin tam oturtulamadığını gördüğünü söyleyen Korkmaz, "Kayseri maçında Doukara'nın bir pozisyonu var bence yüzde 100 penaltı. Nazım'a yapılan faulde sarı kart var. Hakem maalesef vermedi. Gözlemci de hakeme çok iyi not vermiş. Hangi gözle baktıklarını bilmiyorum. Dolayısıyla ev sahibi taraftarın çok kollandığını düşündüm. Bizim net bir penaltımızda görüntüyü izlemeye gitmeyen hakem bize karşı olan penaltı iddiasında görüntüyü izliyor. İleriki haftalarda daha büyük sıkıntı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Antalyaspor taraftarının zor günlerde takıma nasıl bağlı olduğunu gördüğünü belirten Korkmaz, bu yıl taraftardan daha büyük bir performans beklediklerini sözlerine ekledi.