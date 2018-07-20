Antalyaspor şut çalıştı
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    şut çalıştı

    Antalyaspor şut çalıştı

    kampındaki ilk hazırlık maçında Fortuna Sittard'ı 1-0 yenen , çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden sürdürdü.

    , 2018-2019 sezonu hazırlıklarını 'da sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanda şut çalışmaları gerçekleştirdi. , idman öncesinde futbolcularla saha içinde yaptığı toplantıda Fortuna Sittard ile oynanan hazırlık maçının değerlendirmesini yaptı.


    Kısa süren toplantının ardından takım halinde düz koşuyla başlayan idman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunuyla devam etti. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, daha sonra oyuncularına şut çalışmaları yaptırdı. Antrenman, sıcak havaya rağmen yüksek tempoda geçti.

    1. 20.7.2018 16:26
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