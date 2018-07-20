Antalyaspor şut çalıştı
Hollanda kampındaki ilk hazırlık maçında Fortuna Sittard'ı 1-0 yenen Antalyaspor, çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden sürdürdü.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Hollanda'da sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanda şut çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, idman öncesinde futbolcularla saha içinde yaptığı toplantıda Fortuna Sittard ile oynanan hazırlık maçının değerlendirmesini yaptı.
Kısa süren toplantının ardından takım halinde düz koşuyla başlayan idman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunuyla devam etti. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, daha sonra oyuncularına şut çalışmaları yaptırdı. Antrenman, sıcak havaya rağmen yüksek tempoda geçti.
- 20.7.2018 16:26
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