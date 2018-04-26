"Trabzon’u yenersek çok rahatlarız" – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
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    "’u yenersek çok rahatlarız"

    "Trabzon’u yenersek çok rahatlarız"
    Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, maçında taraftar çağrıda bulundu. Cumartesi 16.00'da oynanacak maç için havalardan dolayı saatte erteleme istediklerini söyleyen Arıcı, "Alt sıradaki rakiplerimizle 3 puan fark var. Trabzonspor'u yenersek ligde kalma adına çok rahatlarız" dedi.
    1. 26.4.2018
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