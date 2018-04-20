Antalyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 20 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da hazırlıkları sürüyor

    Antalyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

    SPOR 'de deplasmanda ile karşılaşacak olan bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Spor 'in 30'uncu haftasında , 23 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da ile karşılaşacak. Antalyaspor deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlılarını Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, ritim koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. gözetiminde dar alanda farklı taktik çalışma gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının taktik provalarını yaptı. .Sakatlıkları geçen Maicon ile Danilo da takımla birlikte antrenmana çıktı

    Takım daha önce ikiye ayrılarak çift kale maç yaptı. Yeşil ve Beyaz takım arasında oynanan çift kale maçı yeşil yelekli takım kazandı.

    Okyanus Koleji'nde bir grup öğrenci de antrenmanı izledi. Öğrenciler antrenman sonrasında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüştü. Minik konukların sorularını yanıtlayan Hamzaoğlu, kendi futbol yaşamından da örnekler verdi.

    1. 20.4.2018 17:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN