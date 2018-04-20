Antalyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor
SPOR Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Antalyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Antalyaspor, 23 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Antalyaspor deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlılarını Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, ritim koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde dar alanda farklı taktik çalışma gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının taktik provalarını yaptı. .Sakatlıkları geçen Maicon ile Danilo da takımla birlikte antrenmana çıktı
Takım daha önce ikiye ayrılarak çift kale maç yaptı. Yeşil ve Beyaz takım arasında oynanan çift kale maçı yeşil yelekli takım kazandı.
Okyanus Koleji'nde bir grup öğrenci de antrenmanı izledi. Öğrenciler antrenman sonrasında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüştü. Minik konukların sorularını yanıtlayan Hamzaoğlu, kendi futbol yaşamından da örnekler verdi.
- 20.4.2018 17:01
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş konuştu
Toplam 18
Yorum
abdullah bjk nin arkasına saklanma renkli
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Talimat hükmen diyor
Toplam 49
Yorum
jakarte zaten şenol güneşin önceki yorumlarına bakın fener hakkında demediğini bırakmıyor,hiç yakışıyormu kariyeri yüksek bir insana,aklı ts dee
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş konuştu
Toplam 18
Yorum
Eric Gerets ve Terim'e beteri yapılmıştı biz profesyonel olamadığımız için devam edip yenilmiştik. 6-7 maç tribün kapatma ve tazminat gelir. Tarafsız sahada maç 55'ten devam eder.
Antalyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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