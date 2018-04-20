Antalyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Antalyaspor, 23 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Antalyaspor deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlılarını Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, ritim koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde dar alanda farklı taktik çalışma gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının taktik provalarını yaptı. .Sakatlıkları geçen Maicon ile Danilo da takımla birlikte antrenmana çıktı

Takım daha önce ikiye ayrılarak çift kale maç yaptı. Yeşil ve Beyaz takım arasında oynanan çift kale maçı yeşil yelekli takım kazandı.

Okyanus Koleji'nde bir grup öğrenci de antrenmanı izledi. Öğrenciler antrenman sonrasında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüştü. Minik konukların sorularını yanıtlayan Hamzaoğlu, kendi futbol yaşamından da örnekler verdi.