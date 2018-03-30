Hamzaoğlu futbol değil sonuç peşinde

Bursaspor'la yarın evinde kritik bir maça çıkacak olan Antalya'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, son haftalarda iyi oyunlarını skora yansıtamadıklarını belirtip, bu sefer sonuç peşinde olacaklarını söyledi. Hamzaoğlu, "Daha önceden de aldığımız galibiyetler vardı ama kazanmamız gereken bazı maçları kaybettiğimiz de bir gerçek. İnşallah Bursaspor karşılaşması, hatalarımızın az olduğu, yakaladığımız pozisyonları da gole çevirdiğimiz bir maç olur. İyi oyundan ziyade bu maçta kazanmak bizim için çok önemli. İnşallah kazanacak iradeyi sahaya yansıtırız" diye Timsah karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurguladı.

ANTALYA'DA 5 EKSİK VAR

Bursaspor'u yarın konuk edecek Antalyaspor'da sakat futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyetin keyfini kaçırdı. Kırmızı-beyazlılarda kart cezası nedeniyle Yekta ve Celustka'nın yanı sıra sakatlıklarından dolayı Salih, Zeki ve Danilo forma giyemeyecek. Antalya ise bu sezon ligdeki 7 galibiyetinin 6'sını evinde kazandı.