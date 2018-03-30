Hamzaoğlu futbol değil sonuç peşinde
Antalya hocası Hamza Hamzaoğlu, Bursa maçı öncesi, “İyi oyundan ziyade kazanmak bizim için çok önemli. İnşallah kazanacak iradeyi sahaya yansıtırız” ifadelerini kullandı
Bursaspor'la yarın evinde kritik bir maça çıkacak olan Antalya'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, son haftalarda iyi oyunlarını skora yansıtamadıklarını belirtip, bu sefer sonuç peşinde olacaklarını söyledi. Hamzaoğlu, "Daha önceden de aldığımız galibiyetler vardı ama kazanmamız gereken bazı maçları kaybettiğimiz de bir gerçek. İnşallah Bursaspor karşılaşması, hatalarımızın az olduğu, yakaladığımız pozisyonları da gole çevirdiğimiz bir maç olur. İyi oyundan ziyade bu maçta kazanmak bizim için çok önemli. İnşallah kazanacak iradeyi sahaya yansıtırız" diye Timsah karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurguladı.
ANTALYA'DA 5 EKSİK VAR
Bursaspor'u yarın konuk edecek Antalyaspor'da sakat futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyetin keyfini kaçırdı. Kırmızı-beyazlılarda kart cezası nedeniyle Yekta ve Celustka'nın yanı sıra sakatlıklarından dolayı Salih, Zeki ve Danilo forma giyemeyecek. Antalya ise bu sezon ligdeki 7 galibiyetinin 6'sını evinde kazandı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:47
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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