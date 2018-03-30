Hamzaoğlu futbol değil sonuç peşinde – Fotomaç – 30 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hamzaoğlu futbol değil sonuç peşinde

    Hamzaoğlu futbol değil sonuç peşinde

    hocası , Bursa maçı öncesi, “İyi oyundan ziyade kazanmak bizim için çok önemli. İnşallah kazanacak iradeyi sahaya yansıtırız” ifadelerini kullandı

    'la yarın evinde kritik bir maça çıkacak olan 'da Teknik Direktör , son haftalarda iyi oyunlarını skora yansıtamadıklarını belirtip, bu sefer sonuç peşinde olacaklarını söyledi. Hamzaoğlu, "Daha önceden de aldığımız galibiyetler vardı ama kazanmamız gereken bazı maçları kaybettiğimiz de bir gerçek. İnşallah Bursaspor karşılaşması, hatalarımızın az olduğu, yakaladığımız pozisyonları da gole çevirdiğimiz bir maç olur. İyi oyundan ziyade bu maçta kazanmak bizim için çok önemli. İnşallah kazanacak iradeyi sahaya yansıtırız" diye Timsah karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurguladı.

    ANTALYA'DA 5 EKSİK VAR
    Bursaspor'u yarın konuk edecek 'da sakat futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyetin keyfini kaçırdı. Kırmızı-beyazlılarda kart cezası nedeniyle Yekta ve Celustka'nın yanı sıra sakatlıklarından dolayı Salih, Zeki ve Danilo forma giyemeyecek. Antalya ise bu sezon ligdeki 7 galibiyetinin 6'sını evinde kazandı.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hamzaoğlu futbol değil sonuç peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN