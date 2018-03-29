Antalyaspor Bursaspor'a bileniyor!
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor ile 31 Mart Cumartesi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor ile 31 Mart Cumartesi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikalık bölümü basına açık tutulan antrenmanda, kırmızı-beyazlılar istasyon çalışmasının ardından taktik idman yaptı.
Teknik direktör Hamzaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek önemli 3 puan aldıklarını belirtti.
Son haftalardaki iyi oyunlarını skora yansıtamadıklarını aktaran Hamzaoğlu, Kasımpaşa karşısında deplasmanda 3 gol bulmalarının da önemli olduğunu ifade etti.
İyiye gittiklerini belirten Hamzaoğlu, "Daha önceden de aldığımız galibiyetler vardı ama kazanmamız gereken bazı maçları kaybettiğimiz de bir gerçek. İnşallah Bursaspor karşılaşması, hatalarımızın az olduğu, yakaladığımız pozisyonları da gole çevirdiğimiz bir maç olur. İyi oyundan ziyade bu maçta kazanmak bizim için çok önemli. İnşallah kazanacak iradeyi sahaya yansıtırız." diye konuştu.
Oyuncularına inancının tam olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, mağlup oldukları maçlarda bile destek vermeye devam eden taraftarlarına teşekkür etti. Deneyimli teknik adam, bu desteğin sürmesi halinde başarının da geleceğine inandığını dile getirdi.
Takımda sakat ve cezalı oyuncuların olduğunu belirten Hamza Hamzaoğlu, "Ancak bizim için maçlara eksik çıkmak diye bir şey yok. 11 kişi çıktığımız sürece takımımız tamdır. Biz bütün oyuncularımıza bugüne kadar inandık. Onlar zaten sahada oldukları zaman ellerinden geleni en iyi şekilde yapıyorlar. Takımımızdan, herkesten memnunuz. O yüzden hiçbir maça eksik çıktığımızı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:28
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Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
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