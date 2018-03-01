Antalyaspor Basketbol Takımı Jandarma’da
Antalyaspor Basketbol Takımı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Antalyaspor Basketbol Takımı'nın bu yıl Süper Lig'e yükseleceğine inandıklarını belirten Tuğgeneral Cengiz Yıldız, "Özellikle sporcularımızın bugün Mehmetçik'e olan sevgisini göstermesi ve ziyareti bizi mutlu etti. Diliyoruz ki bu başarılı gidişatınızı devam ettirir ve Süper Lig'de mücadele etme hakkını elde edersiniz. Bu haftaki maçınızda biz de yanınızda olacağız" dedi.
Tuğgeneral Yıldız'dan 3'lük
Kırmızı-beyazlı takımı, 'Kışla Gazino Müdürlüğü' yazılı formalarıyla karşılayan rütbeli askerlerden oluşan takım, Antalyasporlu basketbolculara sürpriz yapıp kışladaki basketbol sahasına davet etti. Yapılan mini maçın ardından Tuğgeneral Cengiz Yıldız da şut atarak hem askerlere hem de basketbolculara eşlik etti.
Forma hediye ettiler
Ziyaretin sonunda Antalyaspor kaptanı Cihan Mumcuoğlulları, Tuğgeneral Cengiz Yıldız'a takımın imzalı formasını hediye ederek, "Hep yanınızda olduğumuzu ve askerliğe olan sevgimizi ifade etmek için ziyaretinize geldik" dedi.
Tuğgeneral Cengiz Yıldız da başantrenör Arda Vekiloğlu'na ziyaretleri anısına plaket verdi.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:03
-
Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ kardeş canere ceza verilirken raporda suç yoktu görüntüleri bahane ettiler yetmedi kitapda olmayan cezayı verdiler kitaba eklediler sence ?
-
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim kazanır?
Toplam 30
Yorum
kadirkopuz fb 2 bjk 1
-
Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ sen şaka mısın ? cener türkiyede hangi takımda 6 maç ceza aldı üstelik hakem raporunda bile yoktu ? bunu söylerken keşke azıcık utansaydın..
Antalyaspor Basketbol Takımı Jandarma’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.