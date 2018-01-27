Eto'o kadroya alınmadı!

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacakları maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antalyasporlu oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Akhisarspor maçının taktik provasını yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, son çalışmanın ardından uçakla İzmir'e gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun yer almadığı öğrenilen Antalyaspor kafilesi, İzmir'den kara yoluyla Akhisar'a geçecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçında, kart cezalısı Maicon, sakatlıkları süren Yekta Kurtuluş ile Sakıb Aytaç forma giyemeyecek.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Akhisar deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.