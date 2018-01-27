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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Eto'o kadroya alınmadı!

    Eto'o kadroya alınmadı!

    , maçı hazırlıklarını tamamladı.

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, temsilcisi, 'in 19. haftasında yarın ile yapacakları maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

    Antalyasporlu oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde Akhisarspor maçının taktik provasını yaptı.

    Kırmızı-beyazlılar, son çalışmanın ardından uçakla 'e gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

    Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun yer almadığı öğrenilen kafilesi, 'den kara yoluyla Akhisar'a geçecek.

    maçında, kart cezalısı Maicon, sakatlıkları süren ile Sakıb Aytaç forma giyemeyecek.

    Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Akhisar deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:20
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