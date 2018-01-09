Menez'den sonra o isme de talip oldular!
Antalyaspor'da geleceği belirsiz olan Samir Nasri'ye Meksika'dan da iki talip çıktı.
Antalyaspor'daki geleceği belirsiz olan Samir Nasri için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Samir Nasri'yi transfer etmek için Meksika temsilcileri Tigres ve Monterrey devreye girdi. İki takım da Nasri için girişimlere başladı.
Antalyaspor'da ilk yarıda aradığını bulamayan Nasri için Avrupa'dan Marsilya, Sporting ve Olmypiakos'un da nabız yokladığı iddia edildi. Nasri, sezonun ilk yarısında Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 8 maçta görev aldı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:01
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Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca
Toplam 3
Yorum
kem14 sat sat saat
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En iyiler bende
Toplam 6
Yorum
borego aykut kusura bakma ama; oynattığın uyuz futbolu zerre kadar beğenmiyorum. futboldan anlayan adam hasanla-ismaille sezona başlar mı hiç.
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Balotelli kapışması
Toplam 5
Yorum
DUHANZ BOLOTELLİİİ BASKA CIKAR YOL YOKK KARTAL YUKSELECEKKK AL BASKANNNNNNNNNNNN
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