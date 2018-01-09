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    09 Ocak 2018, Salı
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    Menez'den sonra o isme de talip oldular!

    Menez'den sonra o isme de talip oldular!

    Antalyaspor'da geleceği belirsiz olan Samir 'ye 'dan da iki talip çıktı.

    Antalyaspor'daki geleceği belirsiz olan Samir için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Samir 'yi transfer etmek için temsilcileri Tigres ve Monterrey devreye girdi. İki takım da Nasri için girişimlere başladı.

    Antalyaspor'da ilk yarıda aradığını bulamayan Nasri için Avrupa'dan Marsilya, Sporting ve Olmypiakos'un da nabız yokladığı iddia edildi. Nasri, sezonun ilk yarısında Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 8 maçta görev aldı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:01
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