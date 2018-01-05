Menez'in yeni takımı belli oldu
Meksika ekibi Club America, Antalyaspor'da forma giyen Menez ile anlaşma sağladığını duyurdu
Meksika Birinci Futbol Ligi takımlarından Club America, Antalyaspor'da forma giyen Jeremy Menez ile anlaştıklarını duyurdu.
Transfer haberini internet sitesinden açıklayan Club America, 30 yaşındaki Fransız futbolcuya sosyal paylaşım ağı Twitter'dan "hoş geldin" mesajı gönderdi.
Menez ise bu mesaja sosyal medya hesabından, "Meksika'nın en büyük takımın bir parçası olmaktan mutlu ve gururluyum. Forma için her şeyimi vereceğim. Çok yakında görüşmek üzere." karşılığını verdi.
Antalyaspor'un yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Menez, kariyerinde Sochaux, Monaco, Roma, Paris Saint-Germain, Milan ve Bordeaux takımlarında forma giymişti.
Paris Saint-Germain ile iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu, Antalyaspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkarken, toplam 310 dakika sahada kaldı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:42
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Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da
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özk geçmiş olsun bar pavyon gezer izmirde artık
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
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Yorum
MUSA harun kardeş,centilmenlik lafları iyi güzel de bu konuda konuşamayacak tek taraftar topluluğuGS dır.onun taraftarlarıdırTRABZONSPORU
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Arda Turan resmi hesabından duyurdu!
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karakartal ya bırak arda yapıyosun yapıyosun sonra photoshop diyosun hep bi kılıf uyduruyorsun. koskoca barcelonadasın gündeme geldiğin konulara bak...
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