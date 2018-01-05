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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Menez'in yeni takımı belli oldu

    Menez'in yeni takımı belli oldu

    Meksika ekibi , 'da forma giyen Menez ile anlaşma sağladığını duyurdu

    Meksika Birinci Futbol Ligi takımlarından , 'da forma giyen ile anlaştıklarını duyurdu.

    Transfer haberini internet sitesinden açıklayan Club America, 30 yaşındaki Fransız futbolcuya sosyal paylaşım ağı Twitter'dan "hoş geldin" mesajı gönderdi.

    Menez ise bu mesaja sosyal medya hesabından, "Meksika'nın en büyük takımın bir parçası olmaktan mutlu ve gururluyum. Forma için her şeyimi vereceğim. Çok yakında görüşmek üzere." karşılığını verdi.

    Antalyaspor'un yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Menez, kariyerinde Sochaux, Monaco, Roma, Paris Saint-Germain, Milan ve Bordeaux takımlarında forma giymişti.

    Paris Saint-Germain ile iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu, Antalyaspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkarken, toplam 310 dakika sahada kaldı.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:42
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