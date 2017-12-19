Eto'o sevinci

Başakşehir'e yenilerek ligdeki kötü gidişatını sürdüren Antalyaspor'da, maçta sakatlanan Eto'o'dan gelen sevindirici haber biraz olsun teselli oldu. Kamerunlu golcünün maç sonrası yapılan kontrollerinde ciddi probleminin olmadığı ve idmanlarda yer alacağı belirtildi.