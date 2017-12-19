Eto'o sevinci
Başakşehir'e yenilerek ligdeki kötü gidişatını sürdüren Antalyaspor'da, maçta sakatlanan Eto'o'dan gelen sevindirici haber biraz olsun teselli oldu. Kamerunlu golcünün maç sonrası yapılan kontrollerinde ciddi probleminin olmadığı ve idmanlarda yer alacağı belirtildi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Eto'o sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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