Antalya’da ilk aday

ALİ Şafak Öztürk'ün Antalyaspor başkanlığını bırakmasının ardından ilk aday belli oldu. Kırmızı-beyazlılarda daha önce 5 yıl futbol oynayan Sancar Biçikçi, aday olduğunu duyurdu. Biçikçi, başkan seçilmesi halinde Eto'o dışında tüm yıldız isimleri de satış listesine koyacağını açıkladı.