 Antalya’da ilk aday – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Antalya’da ilk aday

    Antalya’da ilk aday
    ALİ Şafak Öztürk'ün Antalyaspor başkanlığını bırakmasının ardından ilk aday belli oldu. Kırmızı-beyazlılarda daha önce 5 yıl futbol oynayan Sancar Biçikçi, aday olduğunu duyurdu. Biçikçi, başkan seçilmesi halinde Eto'o dışında tüm yıldız isimleri de satış listesine koyacağını açıkladı.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
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