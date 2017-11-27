 Puanı hak etmiştik – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Puanı hak etmiştik

    Puanı hak etmiştik

    Antalya’yı çalıştıran Araujo, Fenerbahçe karşılaşması sonrasında oldukça üzgündü

    Antalyaspor'un hocası Leonardo Araujo, Fenerbahçe karşısında mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında başa baş hatta bazı bölümlerde üstün bir oyun çıkardıklarını kaydeden Brezilyalı teknik adam, "Fenerbahçe'den puan almayı hak etmiştik. Oyuncularım büyük bir mücadele ortaya koydu. Ancak bir türlü skoru dengeleyecek golü bulamadık. Buna nedenle oldukça üzgünüz" ifadesini kullandı.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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