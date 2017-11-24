"Fenerbahçe maçı zor olacak"

Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Antalyaspor'da, teknik direktör Leonardo Aroujo, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Maçın iki takım için de önemli olduğunu ifade eden Leonardo, "Fenerbahçe son maçında galip geldi. Bu maç bizim açımızdan daha önemli. Atiker Konyaspor karşısında geliştirdiğimiz oyunu, Fenerbahçe maçında da üzerine koyarak geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Takımda sakatlığı bulunan oyuncuların sorun oluşturduğunu ancak bu durumun bir bahane olmadığını anlatan Leonardo, hazır futbolcuların sahaya çıkacağını belirtti.

Sakatlıktan çıkan Samir Nasri'nin takıma dönmesinden mutlu olduğunu vurgulayan Leonardo, bu tür farklılık oluşturan futbolcuların takıma katkı vereceğini dile getirdi.



- "Geçmişten gelen kültürü galibiyet alarak devam ettirmek istiyoruz"

Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u Antalya Stadı'nda oynadığı iki maçta yenemediğinin hatırlatılması üzerine teknik direktör Leonardo, "Bu geçmişten gelen kültürü galibiyet alarak devam ettirmek istiyoruz. Zor bir maç olacak. Rakibimiz sezona farklı sistemlerle başladı. Önce 4-3-3 sistemiyle başlayıp ardından bazı değişikliklerle 4-2-3-1 taktiğine göre oynamaya çalıştılar. Son maçta bazı oyunculardan yoksun olmalarına rağmen galip geldiler. Sakat olan oyuncuları takıma döndü. Valbuena geri geldi, Dirar gibi ileri uçtaki önemli oyuncuları iyi durumda. Maçta bunlara dikkat etmemiz gerekecek. Farklı sistemde oynayan bir takım, biz de kendimizi bu şekilde hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- Transfer iddiaları

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, Deniz Kadah, Diego Angelo ve Sakıb Aytaç'ı transfer etmek istediği ifade edilerek yöneltilen soru üzerine Leonardo, üç oyuncunun da takım için önemli olduğunu vurguladı.

Leonardo, bu futbolcuların takımdan ayrılması için hiçbir neden görmediğini belirterek "Onlar bizim oyuncularımız ve de iyi gidiyorlar. Neden ayrılsınlar?" dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün olağanüstü kongre kararı alması konusundaki soruya da Leonardo, "Bu durumla alakalı çok bir şey bilmiyorum. İki ay önce buraya geldim. Bu tür şeyler olduğunda karşınıza iki yol çıkar. Bundan etkilenip aşağıya mı gidersiniz, yoksa bu durumdan güçlenip yukarı mı çıkmaya çalışırsınız. Benim şu ana kadar gördüğüm, takım yukarı çıkmak için başkanından futbolcusuna büyük bir mücadele içerisinde." cevabını verdi.





- Antalyaspor 7 eksikle çalıştı

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Leonardo yönetimindeki ilk 15 dakikası basına açık antrenmanda oyuncular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan Danilo, Salih Dursun, Zeki Yıldırım, Yusuf Çelik, Sandro, Djourou ve Menez antrenmana katılmadı.

Antrenmanı ziyaret eden Okyanus Koleji öğrencileri Eto'o'ya büyük ilgi göstererek, onun için tezahürat yaptı. Eto'o da öğrencilerle sohbet ederek imza dağıttı.