Antalyaspor'da 4 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Pazar günü Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Antalyaspor yönetimi karşılaşmanın bilet fiyatlarını kale arkası 60, misafir takım tribünü 75, doğu tribünü 120, batı tribünü 180, VIP 300 liradan satışa çıktı. Antalyaspor yönetimi taraftarın tribünleri doldurarak, 90 dakika takımı desteklemesi çağrısı yaptı.



Ligde 13 puanla 14'üncü sırada yer alan Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasında puan kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör Leonardo Araujo yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılarda sakat oyuncuların fazlalığı can sıkıyor. Antalyaspor'da Salih, Zeki, Sandro ve Djourou sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda cezalı futbolcu bulunmuyor.