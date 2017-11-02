 Antalya uçacak – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Antalya uçacak

    Antalya uçacak

    “Duran toplardan çok gol yiyoruz. Bunun üstesinden geldiğimizde inanıyorum ki 2-3 galibiyetle ligde farklı yerlere geleceğiz, uçacağız.”

    SÜPER Lig'de bir türlü istediği sonuçları alamayan ve son olarak Bursaspor deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle dönen Antalyaspor'da Teknik Direktör Leonardo Araujo umut dağıttı. Geçen sene ile bu sene 11. haftalar baz alındığında Antalyaspor'un aynı puana sahip olduğunu vurgulayan Brezilyalı ünlü çalıştırıcı, "Biz bu durumun üstesinden gelebilecek kalitede bir takımız. 2-3 galibiyet bizi uçuracak puan tablosunda, buna ihtiyacımız var. Takım bazı şeylerde üzerine çalışıyor. Bir diğer realite var, duran toplardan çok gol yiyoruz. 2 maçta 2 kırmızı kart var. Diğer taraftan duran toplar gerçeği var. Duran toplardan çok gol yiyoruz. Bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Bu eksikliği kapatıp bunları tekrarlamamamız gerekiyor. Bu durumu geliştirdiğimizde inanıyorum ki 2-3 galibiyetle biz puan tablosunda çok farklı yerlere geleceğiz, uçacağız" diye konuştu.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
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