Maçları adil yönetin

Ankaragücü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, lider G.Saray'ı ağırlayacakları kritik maç öncesinde hakemlerden adil yönetim istedi. Özellikle son dönemde büyük haksızlıklara uğradıklarını vurgulayan Bal, "En yakın örneği Konya maçı. Aleyhimize verilen penaltı uzun bir incelemenin ardından geldi. Bu kararın nasıl çıkabildiğini anlamadık" yorumunu yaptı.

"Sadece adil yönetim istiyoruz" diyen Yılmaz Bal, "Konya kulübesi her kararda sahaya giriyor, bir kez bile sahaya girmeyen bize kart yağıyor. Cezalar, kartlar bize çok kolay uygulanmaya başladı. Ama bunların da üstesinden gelebilecek bir camiayız. Taraftarımızla bütün olup bu zor günlerin de bu kararların da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.