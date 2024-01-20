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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Hakemlerde insan hata yapabiliyorlar

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından hakemler hakkında konuştu. İşte detaylar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 22:01
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Hakemlerde insan hata yapabiliyorlar

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da güçlü, kaliteli oyuncularına sahip bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Atak sonlandırma problemleri devam ettiğini, rahat şekilde maç kazanmak için bunu düzeltmeleri gerektiğini ifade eden Belözoğlu, "İlk yarıda bence oyun bize döndü. İkinci yarıda da gitti geldi bir maç oldu. Kim kazansa hak eder miydi bilmiyorum. Beraberliğe sevinmiyorum. Bu beraberliğin bizim adımıza önemli olması için çarşamba kazanmamız gerekiyor." dedi.

Belözoğlu, devam eden ligde oyuncularının istek ve arzusunun çok önemli gördüğünü belirterek, "Biz kendi gücümüzü bilerek herkesi yenebilecek oyunu oynamaya çalışacağız. Çarşamba da bu böyle olacak. Bugün de böyleydi. Beraberlik adına iki takım oyuncularını tebrik ederim ama kazansak bizim için çok daha iyi bir ivmelenmiş bir süreç başlayabilirdi. Hala fırsatlar var." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Hakemler ve federasyona serzenişleriniz bu maçta da devam ediyor mu?" sorusuna, "Benim federasyon ya da hakem özelinde bir serzenişim olmadı. Ben sadece bizim o ne yazık ki yaşamış olduğumuz olaydan sonraki bize karşı oluşan bir durumun olduğunu belirtmiştim. Yoksa ben hiçbir zaman hakemleri hedef alır bir şekilde ya da federasyonu hedef alır bir şekilde açıklama yapmamıştım." diye cevap verdi.

Bugünkü maçta da hatalar ve iyi kararlar olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Hakemlerimizi de çok fazla sanki eleştiriyormuşum gibi bir algı olsun istemem. Onlar da insan hata yapabiliyorlar. Sadece ben, bir hakemin beni hedef gösterir bir şekilde yaklaşımının olmasından dolayı rahatsızlığımı ifade etmiştim." dedi.

Gördüğü sarı kartın hatırlatılması üzerine Belözoğlu, "Sarı kart, o pozisyonun hatalı olduğunu düşündüğümden itirazımdandı. Yanlış bir karardı. Benim yaptığım da yanlıştı." diye konuştu."

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