Ankaragücü hareketli! Fenerbahçe'den 2 futbolcu listede

Trendyol Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Ankaragücü, transfere hız verdi. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 2 maçtır yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertlilerin transfer listesi oldukça kabarık. Özellikle orta saha, kanat ve hücum hattını güçlendirmek isteyen başkent ekibinin transfer listesinde olduğu öğrenilen isimler arasında; Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Başakşehir'den Serdar Gürler, Phillip Keny, Ömer Ali Şahiner, Daniel Aleksic, Sevilla'dan Adnan Januzaj ve Gaziantep FK'den Ertuğrul Ersoy'un olduğu öğrenildi. Yönetimin, bu isimler için tüm şartlarını zorladığı öğrenildi.