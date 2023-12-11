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Ankaragücü'nden Halil Umut Meler paylaşımı

Son dakika haberi: Ankaragücü Kulübü, hakem Halil Umut Meler hakkında paylaşım yaptı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 00:39 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 00:39
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Ankaragücü'nden Halil Umut Meler paylaşımı

MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz." denildi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten maçın ardından saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

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