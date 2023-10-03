Rıza Çalımbay Ankaragücü'ne

Süper Lig'in henüz 7. haftasında şu ana kadar 5 teknik adam ile yollar ayrıldı. Gaziantep FK, Başakşehir, Yılport Samsunspor, İstanbulspor ve Kayseri'den sonra Ankaragücü, Tolunay Kafkas ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Kafkas dönemi 6 ay sürdü. 6 puanda kalan başkent ekibinde, aday listesinin en başında geçen sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılan, Yiğidolar'ı Avrupa'ya taşıyıp tarih yazan Rıza Çalımbay var. Yılport Samsunspor'un teklifini kabul etmeyen Rıza Çalımbay, Ankaragücü konusunda, "Tabii ki isterim. Sezonun kalanında Süper Lig'de takım çalıştırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.