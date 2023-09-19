Kafkas: Mutluyuz

ANkaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Sivas her zaman zor bir deplasman olmuştur. N'Jie atılana kadar oyun çok dengeliydi. Fakat genel oyun anlayışımızdan biraz uzak kaldık. Kazandığımız için mutluyuz. Sivas'a başarılar dilerim" dedi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Sivas her zaman zor bir deplasman olmuştur. N'Jie atılana kadar oyun çok dengeliydi. Fakat genel oyun anlayışımızdan biraz uzak kaldık. Kazandığımız için mutluyuz. Sivas'a başarılar dilerim" dedi.