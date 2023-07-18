Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, güçlü bir camia olduklarını belirterek, taraftar desteğiyle ligi en iyi yerde bitireceklerine inandıklarını söyledi.

Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kamp yapan Ankara ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Tolunay Kafkas, Bolu kampının iyi geçtiğini söyledi.

Çorum FK ile hazırlık maçı oynadıklarını aktaran Kafkas, "Oyunun belli bölümlerinden çok memnunum. Çok ağır idmanlar yapmamıza rağmen oyunun özellikle pres konusu bizim için çok iyi oldu. Yavaş yavaş hazırlanıyoruz. İlk lig maçına hazır hale gelmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Kafkas, "Buradan taraftarımıza da söylüyorum; oyuncu alacağız ama transferler kolay olmuyor. Anlaşıp son anda bozulan oyuncular var. Anlaşıp buraya getirdiğimiz, daha sonra kulübünün problem çıkardığı oyuncular oldu. Ancak 2 kanat oyuncusu ve kaleci kesinlikle alınacak. Duruma göre başka mevkiye de bir oyuncu alabiliriz. Üç transfer kesin yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesi MKE Ankaragücü taraftarlarına da çağrıda bulunan Kafkas, "Yeni sezonda da Ankaragücü büyük bir takım gibi futbol oynayacak. Zaten geçen sene de bunun sinyallerini verdi. Ben bu takımın sadece teknik direktörü değilim, taraftarıyım da. Çocukluğumuz burada geçti. Çok maçını seyrettik. En büyük taraftar bizim taraftarımız, en değerli oyuncu bizim oyuncumuz. Biz camia olarak güçlüyüz, hazırız. Bu taraftarı da arkamıza aldığımız sürece iyi yerlerde bu ligi çok rahat bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara ekibi, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.