Haberler Ankaragücü MKE Ankaragücü Kulübü PFDK'ye sevk edildi

MKE Ankaragücü Kulübü PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü Kulübünün, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 15:56
MKE Ankaragücü Kulübü PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü Kulübünün, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkent temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan maçta taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle disipline sevk edildi.

Öte yandan, Medipol Başakşehir Antrenörü Selçuk Şahin de aynı müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

DİĞER
SON DAKİKA! Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Okan Buruk'un yıldızına kanca...
Galatasaray haberleri | Wanda Nara'dan olay Icardi paylaşımı!
Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...
G.Saray'dan 3 transfer bombası! Erden Timur Fransa'ya uçuyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir son dakikada kazandı!
Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü
2023 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
5 Mayıs Dünya Ebeler Günü mesajları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Amir Beşiktaş’a damga vuracak!" "Amir Beşiktaş’a damga vuracak!" 16:13
Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü! Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü! 15:04
Trabzonspor Ankaragücü'ne hazırlanıyor Trabzonspor Ankaragücü'ne hazırlanıyor 15:02
Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da... Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da... 14:30
Beşiktaş'ın Antalya kafilesi açıklandı! İşte eksikler Beşiktaş'ın Antalya kafilesi açıklandı! İşte eksikler 14:16
Beşiktaşlı oyuncu için flaş açıklama! "TFF'ye başvurduk" Beşiktaşlı oyuncu için flaş açıklama! "TFF'ye başvurduk" 13:54
Daha Eski
Bucks'ta Budenholzer ile yollar ayrıldı Bucks'ta Budenholzer ile yollar ayrıldı 13:47
Kral Kupası'nda Real Madrid - Osasuna finali Kral Kupası'nda Real Madrid - Osasuna finali 13:26
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır 13:06
F1'de heyecan Miami GP'sinde devam edecek! F1'de heyecan Miami GP'sinde devam edecek! 11:46
Başkan Çebi: G.Saray ve F.Bahçe koalisyon kurdu! Başkan Çebi: G.Saray ve F.Bahçe koalisyon kurdu! 11:35
Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan... Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan... 11:29