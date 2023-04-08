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Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas galibiyeti değerlendirdi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 19:13
Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Oyuncularımla gurur duyuyorum
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta mücadelesinde evinde İstanbulspor'u konuk eden MKE Ankaragücü, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas basın toplantısında maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çok kritik bir maç oynadıklarını söyleyen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kafkas, "Hem kupa maçının üzerine olması hem de İstanbulspor'un oyun anlayışından dolayı bir takım zaaflar verebilirdik ama ilk yarı oldukça iyi geçti. Oyun anlayışımızın tamamını sahaya yansıttık. İkinci devre oyuna kötü başladı takım. 2-0'ın rehaveti maalesef bize pahalıya mal olabilirdi. Oyunu kontrol ediyoruz derken yine çok kötü bir gol yedik. Oyun zaten ondan sonra tamamen koptu, bizim oyun anlayışımızın tamamen dışına çıktı. Bunu da normal karşılıyorum. Oyuncularımı vermiş oldukları mücadeleden ötürü tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum" dedi.
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