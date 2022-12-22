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Ankaragücü iddialı

Kaleci Bahadır Han Güngördü ve Senegalli ön libero Diack, yarınki rakipleri Antalyaspor’a gözdağı verdi

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Ankaragücü iddialı

Süper Lig'de düşme hattından kurtulmak isteyen Ankaragücü'nde kaleci Bahadır Han Güngördü ile Lamine Diack, umut dağıttı. 22 yaşındaki Sengalli ön libero, "Süper Lig'de benim ilk yılım. Çok zorlu bir lig, her şey istediğimiz gibi gitmedi. Bir maç kazanıyorsunuz yükseliyorsunuz, bir maç kaybediyorsunuz kendinizi aşağılarda bulabiliyorsunuz. Amacımız üst sıraları zorlamak ve her gün kendimizi daha da geliştirebilmek" dedi. Yabancıların Türkiye'de oynamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kendilerini geliştirmek ve kariyerleri için iyi bir ortam. O açıdan yabancı futbolcuların Türkiye'de oynaması hem kendileri için hem de Süper Lig için artı değer katıyor" diye konuştu.


Diack, bu sezon 10 maçta oynadı ve 1 gol attı. Bahadır ise 10 maçta ter döktü.

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