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Ankaragücü'den Flavio atağı

Ligin yeni ekibi sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor. Başkent temsilcisinin 26 yaşındaki maestroyla anlaştığı, Karadeniz Fırtınası ile de el sıkıştığı öğrenildi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Ankaragücü'den Flavio atağı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, transferde hareketli günler yaşıyor. Daha önce 11 oyuncusuyla yollarını ayıran, dünyaca ünlü Real Madrid ve PSG'li eski golcü Jese, Yunan sağ kanat Chatzigiovanis, Gürcü sol kanat Beridze, Portekizli maestro Pedrinho, sağ bek Oğuz Ceylan, sol kanat Fıratcan Üzüm ve kaleci Doğukan Kaya'yı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin, şampiyon Trabzonspor'un gönderilecekler listesine koyduğu geçen sezon oynadığı Giresunspor ve İstanbulspor'un da peşinde olduğu Flavio ile de imza aşamasına geldiği öğrenildi.

2 SEZONDUR TÜRKİYE'DE
fırtına'nın kadrosunda düşünmediği, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın, Giresunspor'da alacakları yüzünden tekrar forma giymeyi düşünmediği, İstanbulspor tercihine de sıcak bakmadığı bildirildi. Bunun üzerine devreye giren başkent ekibinin, genç sambacıyla anlaştığı ve Trabzonspor'la da el sıkıştığı belirtildi. Flavio, geçen sezon 36 maçta 3 asist yaptı. İki sezondur boy gösterdiği Türkiye'de 69 maçta 5 asist ve 1 gol katkısı sağladı.

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