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Altay'da Tuna Üzümcü dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig'de sezona iyi başlayamayan Altay, teknik direktör Ayhan Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 20:54
Altay'da Tuna Üzümcü dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Ayhan Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altay altyapısından yetişerek uzun yıllar formamızı başarıyla giyen, kulübümüzde sportif direktörlük görevine getirilen ve geçtiğimiz sezon itibarıyla teknik direktörlük görevini üstlenen Tuna Üzümcü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tuna Üzümcü ile ekibine kulübümüzdeki üstün gayretleri ve verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerde başarılar dileriz."

Üzümcü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Takımın teknik sorumlusu olarak hata da benim sorumluluk da... Hoşçakal Altay." ifadelerini kullandı.

Ayhan Tuna Üzümcü yönetimdeki Altay, ilk 5 haftada 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA

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