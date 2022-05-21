Altay - Kasımpaşa: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçında Kasımpaşa deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan zorlu mücadele Kasımpaşa'nın 4-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İstanbul ekibinin gollerini Eysseric (2), Umut Bozok (2) kaydetti.

Ev sahibinin golleri ise İbrahim Öztürk ve Kappel'den geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 53 yaparken, Altay 34 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

31'inci dakikada Altay'ın sağdan kazandığı kornerde Rodriguez'in vuruşunda yakın direğe çarpan top auta çıktı.



35'inci dakikada Kasımpaşa sol çaprazdan frikik kazandı. Eysseric'in yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



42'nci dakikada Eysseric'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Umut, düzgün bir vuruşla kaleci Cihan'ı avladı: 0-2.



45+1'inci dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ceyhun'un ortasında arka direkte kendini unutturan İbrahim kafayla topu filelere yolladı: 1-2.



İlk yarı bu skorla sona erdi.



50'nci dakikada sağdan Fall'un pasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Eysseric'in plase vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.



63'üncü dakikada Hajradinovic'in akıl dolu pasında kale önündeki Umut, net fırsatı gole çevirdi: 1-4.



81'inci dakikada Travnik'in ceza sahasında elle oynaması sonrası ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda Kappel hata yapmadı: 2-4.



Kasımpaşa maçı 4-2 kazandı.