Gerçek Altay'ı görecekler

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Altay'ın gücünü ve tarihini bilmeyenler, önümüzdeki günlerde bu konudaki gerçeği çok daha iyi görecekler" ifadelerini kullandı. Usta hoca, 1-0 kaybedilen Karagümrük maçının bitiş düdüğü ile birlikte takımı alkışlayan siyah-beyazlı taraftarın tavrını överek, teşekkür etti. Denizli ayrıca "Sezon başında bir hedef koyduk ve bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor, her şartta oraya varacağımızı biliyoruz. Yeter ki taraftarımız arkamızda olsun, birlikteliğimizi kaybetmeyelim" diye konuştu.