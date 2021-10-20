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Gerçek Altay'ı görecekler

Denizli, “Hedefime emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Gerçek Altay'ı görecekler
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Altay'ın gücünü ve tarihini bilmeyenler, önümüzdeki günlerde bu konudaki gerçeği çok daha iyi görecekler" ifadelerini kullandı. Usta hoca, 1-0 kaybedilen Karagümrük maçının bitiş düdüğü ile birlikte takımı alkışlayan siyah-beyazlı taraftarın tavrını överek, teşekkür etti. Denizli ayrıca "Sezon başında bir hedef koyduk ve bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor, her şartta oraya varacağımızı biliyoruz. Yeter ki taraftarımız arkamızda olsun, birlikteliğimizi kaybetmeyelim" diye konuştu.
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