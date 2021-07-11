Altay şov başlıyor

Geçen ay listeye giren Yunan futbolcu Anastasios Chatzigiovanis ile de görüşmeler sürüyor. Panathinaikos forması giyen 24 yaşındaki sağ kanadı transfer etmek için kesenin ağzını açıldığı ifade edildi. Altay'ın ayrıca Brezilya'nın Bahia takımından orta saha oyuncusu Thaciano'yu da listesine eklediği iddia edildi. Öte yandan yeni transferler Ceyhun Gülselam ile Korcan Çelikay idmanlara başladı. Ozan Sol da önümüzdeki günlerde takıma katılacak.
24 yaşındaki Chatzigiovanis'ın güncel piyasa değeri 2 milyon euro.