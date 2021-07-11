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Altay şov başlıyor

İzmir ekibi, kaleci Runarsson ve stoper Björkander’le prensipte anlaştı Sırada kanat oyuncusu Chatzigiovanis var. Thaciano da listeye girdi.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Altay şov başlıyor
Altay transfer harekatına hız verdi. Siyah-beyazlılar; Arsenal'den İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson, Mjallby Kulübü'nden İsveçli stoper Eric Björkander'le prensipte anlaştı. 26 yaşındaki Runarsson, geçen sezon Arsenal'de 6 maça çıkmış; 7 gol yemişti. Björkander ise şu anda devam eden İsveç Ligi'nde Mjallby'de 9 maça çıktı ve 1 gol attı. İki ismin resmiyet kazanması bekleniyor.

Geçen ay listeye giren Yunan futbolcu Anastasios Chatzigiovanis ile de görüşmeler sürüyor. Panathinaikos forması giyen 24 yaşındaki sağ kanadı transfer etmek için kesenin ağzını açıldığı ifade edildi. Altay'ın ayrıca Brezilya'nın Bahia takımından orta saha oyuncusu Thaciano'yu da listesine eklediği iddia edildi. Öte yandan yeni transferler Ceyhun Gülselam ile Korcan Çelikay idmanlara başladı. Ozan Sol da önümüzdeki günlerde takıma katılacak.


24 yaşındaki Chatzigiovanis'ın güncel piyasa değeri 2 milyon euro.
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