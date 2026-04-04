Hamburg-Augsburg maçı ayrıntıları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga 28. haftasında alt ve orta sıraları yakından ilgilendiren bir "puan savaşı" sahne alacak. Ev sahibi Hamburger SV, teknik direktör yönetiminde sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizse de, kendi sahasındaki ateşli atmosferi avantaja çevirerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Hamburg cephesinde, hücum hattının etkinliği ve savunma disiplini bu akşamki mücadelenin anahtarı olacak. Özellikle son haftalardaki puan kayıplarını bu maçla telafi etmek isteyen ev sahibi, Augsburg engelini aşarak nefes almak niyetinde. FC Augsburg tarafında ise işler oldukça kritik. Son üç maçından puan çıkaramayan ve Stuttgart karşısında alınan 5-2'lik ağır mağlubiyetle sarsılan konuk takım, kötü gidişata Hamburg deplasmanında son vermek istiyor. 31 puanla 10. sırada bulunan Augsburg, fiziksel güce dayalı oyun yapısı ve kontra atak silahlarıyla Hamburg kalesinde gol arayacak. İşte bu zorlu karşılaşmanın tüm detayları:

Hamburg-Augsburg MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 28. haftasında oynanacak bu dev mücadele, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ligin ilk yarısında Augsburg Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip tek golle kazanmıştı; Hamburg şimdi kendi evinde rövanşı almanın peşinde.

Hamburg-Augsburg MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 16:30'da başlayacak. Volksparkstadion'da oynanacak maçta, ev sahibi ekibin ateşli taraftarı karşısında lideri durdurup durduramayacağı merak konusu.

Hamburg-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Hamburg-Augsburg maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.