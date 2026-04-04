Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Hamburg-Augsburg maçı ayrıntıları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da sezonun son virajına girilirken, orta sıraların iki iddialı ekibi Hamburg ve Augsburg, Volksparkstadion’da karşı karşıya geliyor. 31 puanla 10. sırada yer alan Augsburg, Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmak; 30 puanlı Hamburg ise taraftarı önünde kazanarak hem rakibini geçmek hem de 12. sıradan kurtulup ilk 10’a girmek istiyor. İki takımın da kaderini belirleyecek bu kritik 90 dakikada hata payı oldukça düşük. Peki Hamburg-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 13:17
Hamburg-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga 28. haftasında alt ve orta sıraları yakından ilgilendiren bir "puan savaşı" sahne alacak. Ev sahibi Hamburger SV, teknik direktör yönetiminde sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizse de, kendi sahasındaki ateşli atmosferi avantaja çevirerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Hamburg cephesinde, hücum hattının etkinliği ve savunma disiplini bu akşamki mücadelenin anahtarı olacak. Özellikle son haftalardaki puan kayıplarını bu maçla telafi etmek isteyen ev sahibi, Augsburg engelini aşarak nefes almak niyetinde. FC Augsburg tarafında ise işler oldukça kritik. Son üç maçından puan çıkaramayan ve Stuttgart karşısında alınan 5-2'lik ağır mağlubiyetle sarsılan konuk takım, kötü gidişata Hamburg deplasmanında son vermek istiyor. 31 puanla 10. sırada bulunan Augsburg, fiziksel güce dayalı oyun yapısı ve kontra atak silahlarıyla Hamburg kalesinde gol arayacak. İşte bu zorlu karşılaşmanın tüm detayları:

Hamburg-Augsburg MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 28. haftasında oynanacak bu dev mücadele, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ligin ilk yarısında Augsburg Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip tek golle kazanmıştı; Hamburg şimdi kendi evinde rövanşı almanın peşinde.

Hamburg-Augsburg MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 16:30'da başlayacak. Volksparkstadion'da oynanacak maçta, ev sahibi ekibin ateşli taraftarı karşısında lideri durdurup durduramayacağı merak konusu.

Hamburg-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Hamburg-Augsburg maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Daha Eski
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41