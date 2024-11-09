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Haberler Almanya Bundesliga Mainz 3-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Nuri Şahin'in Dortmund'u deplasmanda mağlup

Mainz 3-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Nuri Şahin'in Dortmund'u deplasmanda mağlup

Bundesliga'nın 10. haftasında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz'a 3-1 mağlup oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 19:31
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Mainz 3-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Nuri Şahin'in Dortmund'u deplasmanda mağlup

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Mainz ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi kazanan taraf, 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Mainz'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Lee Jae-Sung, 45+3. dakikada Jonathan Burkardt ve 54. dakikada Paul Nebel kaydetti. Dortmund'un tek golüyse 40. dakikada Sehrou Guirassy'den (p) geldi.

Öte yandan konuk takımda Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, mücadelenin 27. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Mainz bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Nuri Şahin'in öğrencileriyse 16 puanda kaldı.

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