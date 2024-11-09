Mainz 3-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Nuri Şahin'in Dortmund'u deplasmanda mağlup

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Mainz ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi kazanan taraf, 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Mainz'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Lee Jae-Sung, 45+3. dakikada Jonathan Burkardt ve 54. dakikada Paul Nebel kaydetti. Dortmund'un tek golüyse 40. dakikada Sehrou Guirassy'den (p) geldi.
Öte yandan konuk takımda Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, mücadelenin 27. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Mainz bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Nuri Şahin'in öğrencileriyse 16 puanda kaldı.